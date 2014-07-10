Олланд і Меркель готують чотиристоронню розмову за участю Порошенка і Путіна

Про це йдеться в повідомленні канцелярії французького президента Франсуа Олланда за підсумками його телефонної розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Росії Володимиром Путіним.

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Франсуа Олланд і канцлер німеччини Ангела Меркель в черговий раз закликали Володимира Путіна використати свій вплив для того, щоб терористи сіли за стіл переговорів з українською владою. Крім того, як і раніше, вони закликали російського президента вдатися до "конкретних кроків" для забезпечення ефективного контролю за російсько-українським кордоном.

Вони відзначили важливість мирного вирішення конфлікту на базі узгодженого раніше міністрами закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії плану, який передбачає припинення вогню, контроль за кордоном за участю ОБСЄ і звільнення всіх заручників.

Як повідомляв УНІАН, 9 липня Франсуа Олланд і Ангела Меркель розмовляли на тему вирішення конфлікту в Україні з президентом України Петром Порошенком. Це вже друга розмова з початку липня. Минулого тижня на цю ж тему вони розмовляли з Володимиром Путіним.