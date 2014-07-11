Військових під Зеленопіллям обстрілювали з боку російського кордону - прес-центр АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

«Обстановка в районі проведення АТО залишається складною. Протягом ночі бойовики здійснювали обстріли позицій сил АТО та населені пункти, серед яких Райгородок, Стара Краснянка, Дякове, Довжанський, Маринівка», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожТерористи в Луганську і Донецьку готують контрнаступ на 12 липня - джерело«О 4.30 – здійснено обстріл реактивною установкою «Град» блокпосту в районі Зеленопілля зі сторони державного кордону. Втрати уточнюються», - зазначає прес-центр АТО.

Наразі відомо, що бойовики розпочали обстріл з району Комброда міста Луганськ по населеному пункту Піщане. Вогонь ведеться з гармати (можливо, танку).

Як повідомляв УНІАН з посиланням на речника АТО Владислава Селезньова, біля Зеленопілля терористи з установок "Град" обстріляли позиції сил Антитерористичної операції. «Підтверджую ці події, але поки ніяких деталей сказати не можу, кількість жертв уточнюється», - сказав Селезньов.

Водночас активіст Майдану Володимир Парасюк написав у соцмережі: «Щойно повідомили дуже неприємну новину. Сьогодні в 5 год. ранку біля с.Зеленопілля Луганської обл. російські бойовики з установки "Град" обстріляли наших хлопців з 24 моторизованої бригади (Яворівщина, Львівська обл.) Велика кількість поранених і вбитих. Зв’язку немає, все згоріло. Підмога не приходить».

За словами Парасюка, за неофіційними даними кількість загиблих наших військовослужбовців - близько 30 осіб та більш як 100 поранених.