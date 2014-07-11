Терористи з «Градів» обстріляли позиції сил АТО: є повідомлення про загибель від 30 до 50 військових

Про це УНІАН повідомив речник АТО Владислав Селезньов.

«Факт того, що по Зеленопіллю бойовики з «Градів» відпрацювали - так, серед наших сил є втрати - так, деталі будуть пізніше і швидше за все на найвищому рівні», - сказав він.

«Підтверджую ці події, але поки ніяких деталей сказати не можу, кількість жертв уточнюється», - додав речник АТО.

Водночас активіст Майдану Володимир Парасюк написав у соцмережі: «Щойно повідомили дуже неприємну новину. Сьогодні в 5 год. ранку біля с.Зеленопілля Луганської обл. російські бойовики з установки "Град" обстріляли наших хлопців з 24 моторизованої бригади (Яворівщина, Львівська обл.) Велика кількість поранених і вбитих. Зв’язку немає, все згоріло. Підмога не приходить».

«Про цей жах мені повідомив мій побратим, який зараз там», - додав він.

За словами Парасюка, за неофіційними даними кількість загиблих наших військовослужбовців - близько 30 осіб та більш як 100 поранених.

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В свою чергу Костянтин Поляков, який служить в 79-ій бригаді, зазначає, що від першого батальйону бригади, фактично, нічого не залишилося після обстрілу сьогодні вночі.

"Я служу в другому батальйоні 79-ої (очевидно, мається на увазі 79-та Миколаївська окрема аеромобільна бригада). Сьогодні вночі вони пройшли мимо нас. Спілкувався з бійцями першого. За ними вже вийшла колона. Повернуться, знатиму більше", - пише Поляков.

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У Раді національної безпеки та оборони поки не підтверджують і не спростовують інформацію, яка з'явилась в інтернеті.

Як передає кореспондент УНІАН, речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко, сьогодні на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів, зауважив, що інформація уточнюється.

“Інформацію з приводу військовослужбовців ми зараз уточнюємо і на 17 годину дамо чітку відповідь”, - сказав Лисенко.

За його словами, станом на 12.00 є інформація, що протягом останньої доби загинуло троє військовослужбовців і 25 отримали поранення, всім пораненим надається необхідна медична допомога і лікування.

Також Лисенко додав, що перевіряється інформація про прибуття до Луганська російського танків.

Оновлено о 14:00

За словами Павла Чорноти, 24 і частина 79 бригади були разом. Військових обстріляли з "Граду" великої дальності.

"З "Градів" з велокої відстані, приблизно 20 км, навіть не можна було побачити джерело вогню. Влучили в боєзапас в тому числі. Загинуло щонайменше 25 людей, поранено більше 100", - написав користувач.