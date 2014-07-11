Із зони АТО створено три транзитні коридори - міністр інфраструктури

Як повідомляється на сайті Міністерства інфраструктури, про це поінформував міністр Максим Бурбак.

«Із зони АТО можна виїхати безкоштовно. Нам координаційний штаб надає замовлення і ми подаємо для перевезення людей необхідну кількість вагонів. Розумію, що може десь є спекуляції, тому прошу відразу повідомляти про такі випадки міністерство – ми будемо реагувати оперативно», - наголосив Бурбак.

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Він також нагадав про роботу урядової телефонної лінії за номером 0 800 507 309.

«Там відразу ж нададуть інформацію стосовно того, куди, як і де людина може виїхати, де вона може зупинитися, і де вона може знайти будь-яку інформацію», - сказав Бурбак.