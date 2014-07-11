У ряді міст на сході України відновили трансляцію українських каналів

«У ряді міст, які ще недавно знаходилися в активній зоні АТО, вдалося відновити мовлення українських каналів. Паралельно відбувається виключення російських», - цитує прес-служба члена Нацради Олександра Ілляшенка.

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За його словами, сьогодні, 11 липня, регулятору вдалося відключити мовлення російських телеканалів у Артемівську, Костянтинівці, Краматорську, Димитровому, Дружківці. Також раніше вже були відключені російські канали в Краматорську, Слов'янську, Маріуполі й на півдні Одеської області.

«Ситуація в східних регіонах дуже складна, оскільки провайдери там знаходяться «під дулом автоматів» і не мають фізичної можливості вимкнути російські телеканали. Хоча таке бажання у них є», - зазначив Ілляшенко.

Як повідомляв УНІАН, Нацрада з питань телебачення і радіомовлення у своєму позові до компанії «Торсат» просила суд визнати програми чотирьох російських каналів: «Первый канал. Всемирная сеть», «РТР-Планета», «Россия-24», «НТВ-Мир» такими, що не відповідають законам України і Європейській конвенції про транскордонне телебачення.

25 березня Київський адміністративний суд ухвалив рішення припинити трансляцію цих телеканалів в Україні на час розгляду позову. Незважаючи на це, в Нацраді заявили, що провайдери Донецької та Луганської областей не виконують рішення суду про відключення трансляції російських телеканалів.