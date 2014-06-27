У Донецьку терористи припинили трансляцію українських каналів, замінивши їх російськими
13:09, 27 червня 2014Суспільство
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Учора у Донецьку терористи припинили трансляцію українських каналів.
В Донецьку тепер тільки російські канали
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві сказав речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Андрій Лисенко.
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“26 червня під тиском терористів на радіотехнічній передавальній станції у Донецьку було змінено трансляцію українських телевізійних каналів ШСТМ та донецького муніципального 12 каналу на російські телеканали”, - сказав Лисенко, зауваживши, що це ще раз підтверджує координацію інформаційної війни на території України з боку Росії.
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