У Донецьку терористи припинили трансляцію українських каналів, замінивши їх російськими

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві сказав речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Андрій Лисенко.

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“26 червня під тиском терористів на радіотехнічній передавальній станції у Донецьку було змінено трансляцію українських телевізійних каналів ШСТМ та донецького муніципального 12 каналу на російські телеканали”, - сказав Лисенко, зауваживши, що це ще раз підтверджує координацію інформаційної війни на території України з боку Росії.