Як повідомляє прес-центр СБУ, докази злочинів представлено у Києві у меморіальному комплексі Національного музею Великої вітчизняної війни на спеціальній виставці.

СБУ представила беззаперечні свідчення того, що Росія фінансує терористів-найманців, вербує та готує бойовиків на своїх військових базах, здійснює відверту інформаційну агресію в Інтернеті.

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"Детальні зізнання затриманих найманців та диверсантів ГРУ ГШ РФ, паспорти та військові квитки російських громадян, сепаратистські агітки – все це речові докази, вилучені у фігурантів кримінальних проваджень, розпочатих СБУ за ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ст. 111 (державна зрада), ст. 113 (диверсія), ст. 114 (шпигунство), ст. 258-258-5 (терористичний акт, створення терористичної організації, фінансування тероризму) Кримінального кодексу України. СБУ оприлюднила схеми фінансових потоків для вербування найманців, виплати їм грошової винагороди за вбивства українських військових та мирних жителів. Українська спецслужба вилучила понад 22 мільйони гривень готівкою, заблокувала 25 рахунків з 50 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Керівник слідчого підрозділу СБУ Василь Вовк зазначив, що слідчими СБУ розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях щодо 16 громадян РФ, причетних до діяльності спецслужб Росії, 72 громадян України, підозрюваних у посяганні на конституційний лад і територіальну цілісність України, державній зраді, диверсіях.

"160 громадян України підозрюються у тероризмі, масових заворушеннях, контрабанді зброї. Більшість з них, і це вже доведено, діяли за вказівками російських спецслужб", – підсумував Вовк.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня у Києві на території Національного музею Великої Вітчизняної війни відбудеться офіційне відкриття виставки доказів причетності Росії до підтримки терористів, які діють на сході України.

В експозиції виставлені захоплені українськими військовими документи, зброя та бойова техніка, які були передані бойовикам з РФ.

Сьогодні в музеї співробітники СБУ, Міністерства оборони та МВС продемонстрували запрошеним дипломатам, які акредитовані в Україні, зброю, а також документи, які свідчать про російське походження озброєння та людей, які воюють на боці терористів на сході України.