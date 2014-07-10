В Словʼянську знайшли арсенал для партизанської війни російського виробництва

Знайдена зброя - уся з документами, назвами російських військових частин та прізвищами відповідальних офіцерів, йдеться в сюжеті ТСН.

Розвідники натрапили на штаб бойовиків у Слов'янську. Там виявили цілий арсенал для партизанської війни.

В ящиках з боєприпасами були ярлики з номерами військових частин, звідки відправляли до Слов'янська зброю та міни. Написані слова - російською. Виробництво – суміжної, північно-східної країни.

Артилерійський снаряд знищив автобус терористів, проте речові докази, хто і чим підтримував бойовиків на українському Сході, вціліли. Фронтові нотатки – російською. Російського стандарту – військова форма. Армійські каски та індивідуальні перев'язочні пакети - виробництва суміжної федерації.

Читайте такожУ Слов'янську українські військові знайшли підпільний склад боєприпасів терористів

Спілкуватися із репортерами місцеві не надто налаштовані. Аргумент простий: їхні будинки, так вважають люди, зруйнувала армія. Про те, що бойовики стріляли звідси по українських військових, говорити не хочуть.

Власні позиції терористи облаштували і на подвір'ї дитячого садка і на території місцевої психіатричної лікарні, і на зруйнованому залізничному переїзді. Звідси вони стріляли із пересувних зенітно-ракетних комплексів по українській авіації. Звідси відправляли "вантаж 200".

Автобаном Харків-Ростов майже не їдуть машини, адже нерозірваними мінами ту тепер засіяне все довкола. Тим, хто таки наважується тепер здолати, бодай кілька сотень метрів, ростовською трасою у районі Словʼянська, доводиться демонструвати справжні дива водійської майстерності. Офіційно – дорога закрита. Стабілізатори мін стирчать просто із асфальту. Сапери тут вже працюють, але роботи у них – не на один день. Саперам доводиться індивідуально працювати із кожною міною, завдяки армійському спецназу нових сюрпризів – бути не повинно.