За ніч у зоні АТО загинули 3 військових, 23 поранено

Терористи здійснили низку обстрілів позицій сил АТО із застосуванням реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град».

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень, представник групи «Інформаційний Опір» Дмитро Тимчук.

Зокрема, обстріляні позиції поблизу н.п. Нижня Деревечка, Дякове, Зеленопілля. 1 військовослужбовець загинув, 17 поранені.

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Крім того, з мінометів обстріляні позиції силовиків поблизу н.п. Металіст і Рубіжне. 1 силовик загинув, 4 поранені.

Також Дмитро Тимчук повідомив, що під час взяття під контроль н.п.Сіверск на фугасі підірвалися кілька силовиків. 1 військовослужбовець загинув, 2 поранено.