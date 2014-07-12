Під Донецьком йде бій, кожні 3-5 хвилин чути вибухи

Про це повідомляє Сегодня з посиланням на очевидців.

«Було кілька сигнальних ракет. Потужні вибухи вже не вщухають півгодини!» - повідомляють городяни.

Залпи вибухів лунають з проміжком в 3-5 хвилин і їх чути у багатьох районах Донецька. Про постріли і збройні сутички безпосередньо в місті очевидці не повідомляють.

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Як повідомляють користувачі в соцмережах, у Мар'їнці зникла електроенергія. Горить комбікормовий завод.

За даними місцевих жителів, чути вибухи і стрілянину в районі шахти Скочинського, по вул. Бірюзовій.