Порошенко їде на фінал чемпіонату світу з футболу до Бразилії
Президент України Петро Порошенко прийняв запрошення взяти участь в фіналі Кубка світу з футболу у Ріо-де-Жанейро 13 липня. Про це повідомив прес-секретар президента Бразилії Ділми Руссефф.
За словами речника, український та російський лідери Петро Порошенко та Володимир Путін будуть присутні на спеціальному обіді, організованому керівництвом Бразилії до завершення чемпіонату світу з футболу для гостей з-за кордону.
Про це пише "Радіо Свобода".
Крім того, президент Росії Володимир Путін буде серед гостей фіналу Чемпіонату ще й як «господар» наступного мундіалю, він візьме участь у церемонії передачі права проведення Чемпіонату світу з футболу від Бразилії Росії.
На зустрічі в Бразилії із канцлером Німеччини Ангелою Меркель Путін обговорить ситуацію в Україні. Про це повідомив у суботу прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков.
Читайте такожЗбірна Німеччини розгромила Бразилію в півфіналі ЧС
«Окрема зустріч (Путіна і Меркель – ред.) запланована, вона готується», – сказав Пєсков.
За його словами, лідери Німеччини та Росії обговорять двосторонні відносини і ситуацію в Україні. Чи візьме участь у цій розмові український лідер не повідомляється.
Ангела Меркель відвідає Бразилію, щоб подивитися фінальний матч, в якому збірна її країни боротиметься з командою Аргентини.