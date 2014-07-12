Порошенко їде на фінал чемпіонату світу з футболу до Бразилії

За словами речника, український та російський лідери Петро Порошенко та Володимир Путін будуть присутні на спеціальному обіді, організованому керівництвом Бразилії до завершення чемпіонату світу з футболу для гостей з-за кордону.

Про це пише "Радіо Свобода".

Крім того, президент Росії Володимир Путін буде серед гостей фіналу Чемпіонату ще й як «господар» наступного мундіалю, він візьме участь у церемонії передачі права проведення Чемпіонату світу з футболу від Бразилії Росії.

На зустрічі в Бразилії із канцлером Німеччини Ангелою Меркель Путін обговорить ситуацію в Україні. Про це повідомив у суботу прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков.

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«Окрема зустріч (Путіна і Меркель – ред.) запланована, вона готується», – сказав Пєсков.

За його словами, лідери Німеччини та Росії обговорять двосторонні відносини і ситуацію в Україні. Чи візьме участь у цій розмові український лідер не повідомляється.

Ангела Меркель відвідає Бразилію, щоб подивитися фінальний матч, в якому збірна її країни боротиметься з командою Аргентини.