Російські війська зайшли вглиб української території на три кілометри - РНБО

У РНБО підозрюють, що агресори таким чином намагалися створити коридор, щоб провести техніку та найманців на територію України, повідомляє 5 канал.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вдень на російсько-українському кордоні, неподалік села Геївка Станично-Луганського району виявлено скупчення російських військ.