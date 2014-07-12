Російські війська зайшли вглиб української території на три кілометри - РНБО
23:37, 12 липня 2014Політика
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На три кілометри вглиб української території на Луганщині зайшли російські війська, та влаштували там засідку, повідомили в РНБО.
Фото : Олександр Клименко
У РНБО підозрюють, що агресори таким чином намагалися створити коридор, щоб провести техніку та найманців на територію України, повідомляє 5 канал.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні вдень на російсько-українському кордоні, неподалік села Геївка Станично-Луганського району виявлено скупчення російських військ.
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