Російські війська зайшли вглиб української території на три кілометри - РНБО

23:37, 12 липня 2014
Політика
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На три кілометри вглиб української території  на Луганщині  зайшли російські війська, та влаштували там засідку, повідомили в РНБО. 

Александр Клименко, фотокорреспондент газеты

У РНБО підозрюють, що агресори таким чином намагалися створити коридор, щоб провести техніку та найманців на територію України, повідомляє 5 канал.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вдень на російсько-українському кордоні, неподалік села Геївка Станично-Луганського району виявлено скупчення російських військ

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