В Луганській області поблизу кордону з РФ виявлено скупчення російських військ – РНБО

18:05, 12 липня 2014
Політика
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Сьогодні вдень на російсько-українському кордоні, неподалік села Геївка Станично-Луганського району виявлено скупчення російських військ.

На кордоні виявлено скупчення російських військ / УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив речник інформцентру РНБО Андрій Лисенко.

За його словами, згідно з отриманою інформацією, такими чином терористи намагаються створити коридор для виведення з України своїх окремих груп та введення нових.

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