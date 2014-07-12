В Луганській області поблизу кордону з РФ виявлено скупчення російських військ – РНБО
18:05, 12 липня 2014Політика
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Сьогодні вдень на російсько-українському кордоні, неподалік села Геївка Станично-Луганського району виявлено скупчення російських військ.
На кордоні виявлено скупчення російських військ / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив речник інформцентру РНБО Андрій Лисенко.
За його словами, згідно з отриманою інформацією, такими чином терористи намагаються створити коридор для виведення з України своїх окремих груп та введення нових.
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