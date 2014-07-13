У Донецьку в результаті бойових дій загинули 6 чоловік, поранено - 8

Про це УНІАН повідомили у департаменті охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації.

«Станом на 22.30 суботи, 12 липня, в результаті бойових дій в Петровському районі міста Донецька сьогодні загинули 6 осіб. Поранення різного ступеня тяжкості отримали 8 осіб, в тому числі один підліток», - сказано в повідомленні.

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Крім того, в ОДА уточнили, що в ніч з 11 на 12 червня внаслідок бойових дій у місті Мар'їнці загинули 6 осіб, 4 - отримали поранення.

Інформацією про те, вогонь з чийого боку призвів до жертв, облдержадміністрація не має, повідомили в ОДА.