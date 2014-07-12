У Донецьку терористи обстрілюють квартали з артилерійської установки

Про це УНІАН повідомив очевидець.

«Вулицями Донецька, неподалік облдержадміністрації, їздить фура МАН кремового кольору, час від часу вона зупиняється, зрушується дах фури, здійснюється один-два постріли, після чого фура від`їжджає на нове місце”, - сказав співрозмовник агентства.

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