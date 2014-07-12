У Донецьку терористи обстрілюють квартали з артилерійської установки
16:49, 12 липня 2014Політика
0 0
У Донецьку терористи встановили на тентовану фуру артилерійську установку, їздять по ній по місту та час від часу здійснюють постріли.
Терористи обстрілюють квартали міста / www.62.ua
Про це УНІАН повідомив очевидець.
«Вулицями Донецька, неподалік облдержадміністрації, їздить фура МАН кремового кольору, час від часу вона зупиняється, зрушується дах фури, здійснюється один-два постріли, після чого фура від`їжджає на нове місце”, - сказав співрозмовник агентства.
Читайте такожУ Донецькому ЦУМі стався вибух, поранена одна людина – депутат райради
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter