Затриманий на кордоні росіянин з $171 тис. підозрюється у фінансуванні терористів

Про це повідомив прес-секретар інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. "Вчора о 14.00 прикордонники Сумського загону спільно з співробітниками митниці виявили під сидінням автомобіля Audi, який рухався в Україну через кордон, $171 тис.", - повідомив Андрій Лисенко.

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За його словами, за кермом автомобіля був громадянин Росії, який підозрюється в тому, що був кур'єром по доставці грошей для терористів.

Як повідомляв УНІАН, 9 липня у пункті пропуску "Гоптівка"правоохоронці затримали 42-річного уродженця Луганської області та 30-річного жителя Севастополя, які намагалися вивезти з України в Росію $2,8 млн.