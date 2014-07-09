Українець перевозив через кордон в паливному баку 2,8 мільйона гривень

Як повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України, близько 19 години 9 липня в пункті пропуску «Гоптівка», що на кордоні з Росією за оперативною інформацією, яку попередньо отримали співробітники Державної прикордонної служби України, було виявлено 2,8 мільйона гривень.

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Велику партію готівки віз на автомобілі «Mitsubishi Pajero» громадянин України, який виїжджав з території нашої держави. Гроші знайшли прикордонники спільно з працівниками митниці під час поглибленого огляду транспортного засобу. Водій заховав їх у резервному паливному баку.

Про даний випадок поінформовано всі взаємодіючі органи. Обставини правопорушення з’ясовуються.