У Донецькій області бойовики підірвали ще один міст - журналіст

Бойовики з "ДНР" підірвали ще один міст в Донецькій області - за Харцизьком.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст телеканалу "Інтер" Роман Бочкала.

"Терористи боялися, щоб наші не прорвалися до Шахтарська та Савур Могили з боку Єнакієвого та Жданово. Логіку терористів не можна прийняти, але можна зрозуміти. Але я не можу зрозуміти місцевих даунів, які плескають у долоні! ЯК можна такому радіти??? А що ви будете робити, коли, наприклад, доведеться терміново в лікарню або пологовий будинок? Як можна в тверезому розумі підтримувати тих, хто таке творить? Я правда не розумію", - написав Бочкала.