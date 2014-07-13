У Зугресі терористи підірвали міст, який будували 5 років - очевидці
За словами місцевих жителів, проліт мосту впав у річку.
У Зугресі Донецької області вночі терористи висадили у повітря міст.
Про це УНІАН повідомили жителі Зугреса (невелике місто енергетиків, на території якого розташована Зуївська ТЕС – УНІАН), що стали очевидцями вибухів.
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За їх словами, «цей міст у бік селища Заріччя будували довго – 5 років, а зараз проліт його обвалився у річку».
Місцеві жителі розповіли, що, за словами «ополченців, які стоять на блокпостах», вночі вони нібито прийняли трактор, що рухався мостом, за танк, і тому підірвали міст.
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Як повідомляв УНІАН, 7 липня у Зугресі терористи замінували два мости - на дамбу і у напрямі Шахтарська і Слов`янська.