У Зугресі терористи підірвали міст, який будували 5 років - очевидці

У Зугресі Донецької області вночі терористи висадили у повітря міст.

Про це УНІАН повідомили жителі Зугреса (невелике місто енергетиків, на території якого розташована Зуївська ТЕС – УНІАН), що стали очевидцями вибухів.

Читайте такожТерористи показали відео підриву мосту, який з'єднує Горлівку і Дзержинськ

За їх словами, «цей міст у бік селища Заріччя будували довго – 5 років, а зараз проліт його обвалився у річку».

Місцеві жителі розповіли, що, за словами «ополченців, які стоять на блокпостах», вночі вони нібито прийняли трактор, що рухався мостом, за танк, і тому підірвали міст.

Читайте такожНа Донеччині терористи підірвали два автомобільні мости над залізничними коліями

Як повідомляв УНІАН, 7 липня у Зугресі терористи замінували два мости - на дамбу і у напрямі Шахтарська і Слов`янська.