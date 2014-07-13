Солдати в Зеленопіллі загинули від новітнього російського "Торнадо-Г" - ЗМІ

Про це в ефірі "Подробностей" повідомив журналіст Роман Бочкала.

"Кілька джерел, яким я довіряю, мені повідомили що це був не "Град", а "Торнадо-Г", яке надійшло в 2011 році на озброєння Росії. Від "Граду" не відрізняється. Але ефективність вище. "Торнадо" веде вогонь на 90 км", - повідомив він.

За словами Бочкали, зброя могла бути розташована досить далеко від кордону, при цьому розвідка неодноразово доповідала солдатам в Зеленопіллі про можливий обстріл.

Читайте такожЗа ніч у зоні АТО загинули 3 військових, 23 поранено

"Розвідники кілька разів повідомляли про можливий "Град". Якоїсь реакції не було", - зазначив він.

Також він додав, що саме тому солдати знаходилися на відкритій місцевості в наметах, а не в окопах.

"Перше потрібно було знищити загрози або призвести передислокацію, щоб уберегти особовий склад", - підкреслив військовий кореспондент.

Як повідомляв УНІАН, терористи обстріляли підрозділи Збройних сил України з систем залпового вогню БМ-21 "Град" біля Зеленопілля.

В результаті обстрілу більше ста людей отримали поранення і 23 загинули.