Солдати в Зеленопіллі загинули від новітнього російського "Торнадо-Г" - ЗМІ
Обстріл українських силовиків у Зеленопіллі (Луганська обл.) вели з новітньої російської зброї "Торнадо-Г".
Про це в ефірі "Подробностей" повідомив журналіст Роман Бочкала.
"Кілька джерел, яким я довіряю, мені повідомили що це був не "Град", а "Торнадо-Г", яке надійшло в 2011 році на озброєння Росії. Від "Граду" не відрізняється. Але ефективність вище. "Торнадо" веде вогонь на 90 км", - повідомив він.
За словами Бочкали, зброя могла бути розташована досить далеко від кордону, при цьому розвідка неодноразово доповідала солдатам в Зеленопіллі про можливий обстріл.
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"Розвідники кілька разів повідомляли про можливий "Град". Якоїсь реакції не було", - зазначив він.
Також він додав, що саме тому солдати знаходилися на відкритій місцевості в наметах, а не в окопах.
"Перше потрібно було знищити загрози або призвести передислокацію, щоб уберегти особовий склад", - підкреслив військовий кореспондент.
Як повідомляв УНІАН, терористи обстріляли підрозділи Збройних сил України з систем залпового вогню БМ-21 "Град" біля Зеленопілля.
В результаті обстрілу більше ста людей отримали поранення і 23 загинули.