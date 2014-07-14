Тимчук: сили АТО знищили колону терористів і вантажівки зі зброєю

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.

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За його даними, з боку силовиків втрат немає.

"Розблоковано луганський аеропорт. Після розблокування терористи завдали удар по позиціях сил АТО в аеропорту з РСЗВ "Град". Також бойовики обстріляли блокпост сил АТО поблизу села Стара Краснянка. Обстріл проведений зі стрілецької зброї. Втрат серед силовиків немає", - говориться у повідомленні.