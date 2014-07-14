Тимчук: сили АТО знищили колону терористів і вантажівки зі зброєю
07:48, 14 липня 2014Політика
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Поблизу села Зеленопілля сили АТО знищили колону терористів. Крім живої сили знищено 2 вантажівки зі зброєю.
Александр Клименко, фотокорреспондент газеты "Голос Украины"
Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.
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За його даними, з боку силовиків втрат немає.
"Розблоковано луганський аеропорт. Після розблокування терористи завдали удар по позиціях сил АТО в аеропорту з РСЗВ "Град". Також бойовики обстріляли блокпост сил АТО поблизу села Стара Краснянка. Обстріл проведений зі стрілецької зброї. Втрат серед силовиків немає", - говориться у повідомленні.
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