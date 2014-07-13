Силовики з боями розблокували аеропорт Луганська
23:45, 13 липня 2014Політика
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Українські військові з боями дійшли до Луганського аеропорту і звільнили його від терористів.
Силовики з боями розблокували аеропорт Луганська / @100007182042214
Про це Українській правді повідомили в Адміністрації президента.
"Президенту Петру Порошенку щойно доповіли зі штабу АТО, що українські військові з боями дійшли до Луганського аеропорту, тепер він за фактом є деблокованим", - повідомили в АП.
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Раніше повідомлялося, що бронегруппа сил АТО в Луганську розташована на відстані 3 кілометрів від луганського аеропорту і проводить операцію з його деблокування.
Внаслідок сутичок з бойовиками серед українських військовослужбовців є 3 поранених.
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