Москва може піти на "точкові удари" по Україні у відповідь - джерело

Москва розглядає можливість нанесення "точкових ударів" по українській території.

Про це пише газета "Комерсант" з посиланням на джерело, близьке до Кремля.

"Наше терпіння не безмежне",- заявило джерело, обмовившись при цьому, що мова йде не про масштабну акцію, а виключно про цілеспрямовані точкові удари по позиціях, «звідки ведеться вогонь по російській території».

Раніше про можливість завдати удару по території України заявив віце-спікер Ради федерації Євген Бушмин.

Як повідомляв УНІАН, в Москві заявили про нібито обстріл російської території з боку України.

За неперевіреними твердженням російських ЗМІ, нібито випущений з території України фугас потрапив у житловий будинок у Донецьку Ростовської області, в результаті чого загинув один громадянин РФ, а одна жінка була тяжко поранена.