У Раді федерації Росії вже говорять про точкові удари по Україні

Таку думку висловив віце-спікер Ради федерації Росії Євген Бушмін. "Останні 2 тижні я перебував у Ростовській області, розмовляв з тими, хто там служить. Складається таке враження, що якщо раніше обстріли не були спрямовані проти російських прикордонників, то зараз все частіше влаштовують провокації, тому що іншого способу змусити нас вступити в протистояння з українськими силовиками немає", - сказав він, передають РІА Новини.

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При цьому Євген Бушмін додав, що боротися з такою ситуацією варто за прикладом США і Євросоюзу. "Треба використовувати точкову зброю, в тому числі і як Ізраїль, щоб знищити тих, хто цей фугас (в російський Донецьк) запустив", - вважає політик.

Він нагадав, що ізраїльська влада у випадку подібних обстрілів своєї території вираховує, звідки запускається ракета, і точково знищує пускову установку. "Потрібно зробити показово, якщо це була артилерійська установка, вона повинна бути ліквідована, потрібно пред'явити громадськості сам факт - що будь-яка атака проти Росії буде припинена. Потрібна точкова адекватна відповідь", - заявив віце-спікер Ради федерації РФ.

Нагадаємо, у місті Донецьк Ростовської області недалеко від кордону України в житловий будинок нібито потрапив бойовий снаряд.