Латвія ратифікувала Угоду про асоціацію України з Євросоюзом

10:59, 14 липня 2014
Політика
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Парламент Латвії одностайно ратифікував Угоду про асоціацію Євросоюзу з Україною.

Латвія ратифікувала Угоду про асоціацію України і ЄС / фото УНІАН

Про це на своїй сторінці у "Твіттері" повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич.

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"Латвійський парламент одностайно ратифікував Угоду про асоціацію Україна-ЄС, як символ солідарності з українським народом", - написав він.

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