Латвія ратифікувала Угоду про асоціацію України з Євросоюзом
10:59, 14 липня 2014Політика
1 0
Парламент Латвії одностайно ратифікував Угоду про асоціацію Євросоюзу з Україною.
Латвія ратифікувала Угоду про асоціацію України і ЄС / фото УНІАН
Про це на своїй сторінці у "Твіттері" повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич.
Читайте такожЛитва ратифікувала угоди про асоціацію ЄС з Україною, Грузією та Молдовою
"Латвійський парламент одностайно ратифікував Угоду про асоціацію Україна-ЄС, як символ солідарності з українським народом", - написав він.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter