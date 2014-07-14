Латвія ратифікувала Угоду про асоціацію України з Євросоюзом

Про це на своїй сторінці у "Твіттері" повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич.

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"Латвійський парламент одностайно ратифікував Угоду про асоціацію Україна-ЄС, як символ солідарності з українським народом", - написав він.