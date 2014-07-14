Чалий: Консультації з РФ не вплинуть на угоду з ЄС

Про це в ефірі телеканалу «Інтер» заявив заступник Глави Адміністрації Президента України Валерій Чалий, повідомляє прес-служба президента.

«Ми зараз йдемо за процедурами. Після всіх віз 28-ми міністерств 28-ми країн ЄС вона потрапляє на візування і правову оцінку до Міністерства юстиції України. Після того заходить до Президента і вноситься в Парламент. Тобто, йде послідовний демократичний процес», - сказав він.

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Чалий підкреслив, що ця Угода є важливою для нашої держави, тому поспіх у процесі її ратифікації недоречний.

«Ми не хочемо, щоб було так, як було з сумнозвісними харківськими угодами, пам’ятаємо до чого це призвело», - зазначив він.

На зауваження про те, що Молдова вже ратифікувала свою Угоду з ЄС заступник Глави АПУ зазначив, що у кожній країні затверджено свій порядок зазначеного процесу.

«Абсолютно інша процедура в Молдові: обсяги торгівлі інші, процедура ратифікації інша, ніж в Україні. Тому порівнювати я б не став», - сказав Чалий.

Він також підкреслив, що на процес ратифікації та зміст Угоди жодним чином не вплинуть консультації щодо неї у тристоронньому форматі Україна – ЄС - Росія.

«Консультації не стосуються процесу ратифікації. Ні одна буква Угоди змінена не буде», - наголосив заступник Глави АПУ.