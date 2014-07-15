Російська авіація завдала удару по Сніжному в Донецькій області - Тимчук

Про це повідомив на сторінці у Facebook керівник групи військово-політичних досліджень "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.

Повідомляється, що зруйновані цивільні об'єкти, а також є жертви серед мирного населення.

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"За нашими даними, з вчорашнього дня (після того, як терористи збили Ан-26 сил АТО), авіація українських силовиків вильотів не здійснювала. Відповідно, цей авіаудар не міг бути завдано авіацією українських збройних формувань", - написав Тимчук.

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Він також додав, що, згідно з даними "Інформаційного опору", терористи не мають у своєму розпорядженні авіатехніки, здатної виконувати бойові завдання, хоча раніше бойовики і російські ЗМІ стверджували, що у терористичній організації «ДНР» нібито є бойові літаки.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня близько 12.30 в Краснодонському районі на Луганщині бойовики збили український літак.