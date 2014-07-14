У Луганській області бойовики збили український літак, льотчик катапультувався - очевидці

13:22, 14 липня 2014
Політика
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В Луганській області, в Краснодонському районі сьогодні, 14 липня, близько 12.30, був збитий бойовиками український літак, льотчик катапультувався.

Терористи стріляли з лісосмуги

Про це кореспонденту УНІАН заявив голова громадської організації - Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгирьов. Він запевнив, що цю інформацію йому передають безпосередньо з місць події члени його громадської організації та місцеві жителі, які є очевидцями того, що відбувається.

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За його словами, «в Краснодоском районі, біля шахти «Східна» ДП «Краснодонвугілля») з лісосмуги терористами вівся обстріл з переносного зенітного ракетного комплексу ( ПЗРК), і в 12.30 український літак був збитий, льотчик катапультувався».

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