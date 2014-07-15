"5 канал" призупинив мовлення через повідомлення про замінування

Зокрема, на телеканалі біжить інформаційний рядок: "через замінування мовлення "5 каналу" тимчасово припинено".

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Зокрема, на телеканалі йде біжучий рядок: «через замінування мовлення «5 каналу» тимчасово припинено».

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної міліції, близько 10.30 надійшов дзвінок від особи, яка не побажала представлятись, про те, що всі офіси «5 каналу» заміновані.

«Наразі, що стосується столичного офісу, то там працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки. Вживаються заходи для відпрацювання, по-перше, території на наявність вибухонебезпечних предметів, а по-друге - для встановлення особи, яка здійснила цей дзвінок», - повідомила УНІАН прес-секретар столичної міліції Ольга Білик.

Вона також зазначила, що інформацію внесено до єдиного обліку Подільського районного управління міліції.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня в головному офісі "5 каналу" також шукали вибухівку через повідомлення про замінування.