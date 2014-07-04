У міліції підтвердили повідомлення про замінування "5-го каналу"
У столичному управлінні міліції підтверджують інформацію щодо анонімного повідомлення про замінування будівлі “5-го каналу”.
У столичному управлінні міліції підтверджують інформацію щодо повідомлення про замінування будівлі “5-го каналу”.
Як зазначила УНІАН начальник Відділу зв'язків з громадськістю ГУ МВС Україні у м. Києві Ольга Білик, о 7.40 надійшло анонімне повідомлення про мінування офісу телеканалу.
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На місце події виїхали співробітники міліції, зокрема, кінологічної служби, слідчо-оперативна група. Проводиться пошук вибухівки.
У даний час мовлення “5-го каналу” призупинено.
В ефірі демонструється біжучий рядок “через повідомлення про замінування “5-го каналу” мовлення тимчасово призупинено”.
Також інформацію про замінування підтвердила кореспонденту УНІАН охорона телеканалу.