У міліції підтвердили повідомлення про замінування "5-го каналу"

У столичному управлінні міліції підтверджують інформацію щодо анонімного повідомлення про замінування будівлі “5-го каналу”.

У столичному управлінні міліції підтверджують інформацію щодо повідомлення про замінування будівлі “5-го каналу”. Як зазначила УНІАН начальник Відділу зв'язків з громадськістю ГУ МВС Україні у м. Києві Ольга Білик, о 7.40 надійшло анонімне повідомлення про мінування офісу телеканалу. Читайте такожВ будівлі "5-го каналу" шукають вибухівку На місце події виїхали співробітники міліції, зокрема, кінологічної служби, слідчо-оперативна група. Проводиться пошук вибухівки. У даний час мовлення “5-го каналу” призупинено. В ефірі демонструється біжучий рядок “через повідомлення про замінування “5-го каналу” мовлення тимчасово призупинено”. Також інформацію про замінування підтвердила кореспонденту УНІАН охорона телеканалу.

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