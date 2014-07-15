Сьогодні Європарламент обиратиме президента Єврокомісії та обговорить ситуацію в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, такі питання першими стоять на порядку денному пленарного засідання ЄП, яке розпочалося сьогодні в Страсбурзі.

Очікується, що перед таємним голосуванням, яке відбудеться о 12.30, Юнкер та лідери політичних груп виступлять у дебатах.

Голосування відбудеться шляхом використання бюлетенів. Для затвердження Юнкеру потрібно 376 голосів. Напередодні він зустрівся з усіма політичними групами. Очікується, що Юнкер буде затверджений.

Його кандидатура була внесена Радою ЄС 27 червня і підтримана 26 країнами. Проти виступили Велика Британія та Угорщина.

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В другій половині вівторка ЄП продовжить пленарне засідання з розгляду ситуації в Україні. З доповіддю від Єврокомісії виступить європейський комісар з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле.

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Відповідна резолюція буде проголосована у четвер, 17 липня.