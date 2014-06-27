Рада ЄС пропонує Юнкера наступним президентом Єврокомісії
18:11, 27 червня 2014Світ
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Рада ЄС пропонує Жана-Клода Юнкера на посаду нового президента Європейської комісії.
Жан-Клод Юнкер / REUTERS
Відповідне рішення було ухвалено у п’ятницю в Брюсселі в ході саміту ЄС.
«Рада пропонує Жана-Клода Юнкера наступним президентом Європейської комісії», - сказано в рішенні.
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Як відомо, кандидатура екс-прем’єра Люксембурга викликала неоднозначну реакцію. Різко негативно виступила Великобританія.
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