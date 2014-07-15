В РНБО вважають, що бомбардування Сніжного здійснив "невідомий літак"

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Сьогодні приблизно о 7-й ранку невідомий літак здійснив бомбардування міста Сніжне Донецької області», - сказав він.

«Бомби впали на центральну вулицю міста, вулицю Леніна. Є інформація про загиблих та поранених місцевих мешканців, руйнування будівель», - додав Лисенко, не уточнивши кількості постраждалих.Читайте такожРосійська авіація завдала удару по Сніжному в Донецькій області - Тимчук

Водночас РНБО заявляє, що «з вчорашнього дня літаки ЗС України з початку пошуково-рятувальної операції, спрямованої на пошук українських льотчиків зі збитого Ан-26, не здійснили жодного виліту».

«Тому ранковий заліт на Сніжне кваліфікується як цинічна кривава провокація, розрахована на дискредитацію українських військових. За даним фактом розпочате спеціальне розслідування», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчука заявив, що сьогодні вночі російська авіація завдала авіаудару по населеному пункту Сніжне.

Зокрема, за словами експерта, «з учорашнього дня (після того, як терористи збили Ан-26 сил АТО) авіація українських силовиків вильотів не здійснювала. Відповідно, цей авіаудар не міг бути завданий авіацією українських збройних формувань».Читайте такожУ мережі з'явилося відео зі Сніжного після авіаудару

Також, як повідомляє Тимчук, «терористи не мають в своєму розпорядженні авіатехніки, здатної виконувати бойові завдання. Хоча раніше лідери бойовиків і російські ЗМІ стверджували, що у терористичної організації «ДНР» нібито є бойові літаки».

«Таким чином, авіаудар по м. Сніжне могла завдати тільки російська авіація», - заявив експерт.