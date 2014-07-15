Двоє членів збитого Ан-26 перебувають у полоні – Тимчук

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор руху «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук.

«Наразі відомо, що двоє льотчиків опинилися у полоні у бойовиків. Літак збитий на висоті 6500 метрів. ПЗРК, які є у терористів (включно із новітнім російським 9К333 «Верба»), на таку висоту ніяк не добивають. На цій підставі у РНБО припускають, що наш літак збитий або російським винищувачем, або російським зенітним ракетно-гарматним комплексом з території Росії», – написав Тимчук.

Читайте такожОпубліковано відео падіння збитого терористами українського літака

Доля решти екіпажу збитого літака Ан-26 залишається невідомою. Сили антитерористичної операції проводять пошуково-рятувальну операцію.