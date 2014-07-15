"5 каналу" відновив мовлення, вибухівки в офісах не знайдено

Про це йдеться в переданому УНІАН повідомленні Відділу зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Києві.

Як нагадали правоохоронці, повідомлення про замінування офісів одного з провідних телеканалів надійшло сьогодні на спецлінію «102» близько 10.30.

«За місцем розташування столичного офісу виїхали спеціалісти вибухово-технічних служб, кінологи та працівники МНС. Жодних вибухонебезпечних предметів не виявлено», - йдеться в повідомленні.

Відомості внесено до Єдиного обліку Подільського районного управління столичної міліції. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за даним фактом.

Правоохоронці вживають усі необхідні заходи, спрямовані на встановлення особи, яка повідомила про замінування, підкреслили у ВЗГ.

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Тим часом «5 канал» вже відновив мовлення, що було призупинено через повідомлення про замінування всіх його офісів.

Водночас сьогоднішнє «замінування» цього телеканалу не перше. Зокрема, 4 липня, в головному офісі "5 каналу" в Києві також шукали вибухівку, через що тимчасово припинялося мовлення.