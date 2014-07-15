Армії бракує систем "Кольчуга", а завод з їх виробництва під контролем терористів - екс-начальник Генштабу

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив колишній начальник Генерального штабу Збройних Сил України Михайло Куцин на прес-конференції.

Куцин розповів, що українські системи пасивного виявлення цілей є одними із найкращих у світі, вони дають змогу зафіксувати злет літака на відстані до 600 кілометрів, але на сьогодні таких систем в Україні не вистачає, а завод, що їх випускає, наразі знаходиться в руках терористів.

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Раніше Куцин повідомив, щона території Донецької та Луганської областей зруйнована система наземного радіолокаційного покриття.