Колишній начальник Генштабу пояснив, чому небо над зоною АТО контролюється не повністю

14:05, 15 липня 2014
Політика
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Визначити точні координати ворожих літаків у прикордонних районах зони АТО за допомогою радіолокаційних систем наземного базування, що визначають координати цілі, неможливо через знищення радіолокаційних систем в зоні АТО.

Український контроль повітряного простору над зоною АТО обмежено через знищення РЛС /

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив екс-начальник Генштабу ЗСУ Михайло Куцин сьогодні на прес-конференції.

“Складність в тому, що те радіолокаційне поле, яке мало бути в цих областях, було знищено”, - сказав Куцин.

Читайте такожВ РНБО вважають, що бомбардування Сніжного здійснив "невідомий літак" Водночас він додав, що збивати ворожі літаки можливо без радіолокаційної розвідки з землі після визначення координат цих літаків за допомогою засобів військово-повітряних сил України.

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