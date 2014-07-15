Колишній начальник Генштабу пояснив, чому небо над зоною АТО контролюється не повністю
14:05, 15 липня 2014Політика
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Визначити точні координати ворожих літаків у прикордонних районах зони АТО за допомогою радіолокаційних систем наземного базування, що визначають координати цілі, неможливо через знищення радіолокаційних систем в зоні АТО.
Український контроль повітряного простору над зоною АТО обмежено через знищення РЛС / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив екс-начальник Генштабу ЗСУ Михайло Куцин сьогодні на прес-конференції.
“Складність в тому, що те радіолокаційне поле, яке мало бути в цих областях, було знищено”, - сказав Куцин.
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