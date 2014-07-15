Колишній начальник Генштабу пояснив, чому небо над зоною АТО контролюється не повністю

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив екс-начальник Генштабу ЗСУ Михайло Куцин сьогодні на прес-конференції.

“Складність в тому, що те радіолокаційне поле, яке мало бути в цих областях, було знищено”, - сказав Куцин.

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