Засідання у форматі Україна-ОБСЄ-РФ може відбутися за участі терористів

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив т.в.о. директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Василь Зварич на брифінгу щодо актуальних питань зовнішньої політики.

“Нам відомо, що триває підготовка до засідання тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції. Поки що вона не відбулася станом на зараз, але зацікавленість є, і ми підтверджуємо свою готовність до її проведення”, - зазначив Зварич.

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Він також уточнив, що “це контактна група представників України, ОБСЄ та Російської федерації”. Відповідаючи на уточнююче запитання, чи будуть задіяні в переговорах сепаратисти він сказав: "Зараз, наскільки мені відомо, формат цієї зустрічі визначається, але не виключено, що буде відеоміст також з представниками цих сепаратистських груп".

На запитання, чи відбудеться це сьогодні, Зварич відповів ствердно.