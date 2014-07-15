В ОБСЄ теж наполягають на переговорах з терористами

Як повідомляє ОБСЄ, Буркхалтер говорив про це у телефонних розмовах з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним та російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим, які відбулися цього понеділка.

"Він підкреслив важливість та актуальність переговорів тристоронньої контактної групи з лідерами незаконних збройних угруповань у східній частині України, щоб підготувати ґрунт для проведення переговорів про припинення вогню", - повідомляє ОБСЄ.

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В ОБСЄ наголошують, що Буркхалтер підкреслив необхідність "не витрачати на це додаткового часу, адже ОБСЄ днями працювала для проведення цієї відеоконференції і очікувала на підтримку і добру волю всіх відповідних сторін".

"ОБСЄ готова моніторити припинення вогню, як тільки буде досягнута політична угода", - наголосив Буркхалтер.

В ОБСЄ повідомляють, що головуючий запевнив своїх співрозмовників у тому, що організація зможе також відігравати роль у сприянні звільнення заручників та ув'язнених. "Обидва співрозмовника вітали цю пропозицію і запропонували головучому та спеціальній моніторинговій місії розглянути це питання", - зазначається в повідомлені.

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Крім того, в обох розмовах Буркхалтер обговорив пропозицію Російської Федерації ухвалити рішення щодо моніторингу ОБСЄ на двох російських прикордонних пунктах. "При наявності політичної волі обох сторін стосовно того, що в разі, якщо ОБСЄ буде відігравати таку додаткову функцію, Буркхалтер буде просити всі держави-учасниці конструктивно і прагматично сприяти раніше погодженому мандату. Він додав, що місія ОБСЄ з оцінки потреб буде розгорнута як можна швидше", - йдеться в повідомлені.

Одночасно Буркхалтер нагадав, що ОБСЄ також прискорювала плани в рамках мандату спеціальної моніторингової місії щодо можливого використання безпілотних літальних апаратів, в тому числі, в прикордонній зоні. "Він із задоволенням відзначив, що обидва міністри заявили про свою підтримку таких заходів", - наголошують в ОБСЄ.