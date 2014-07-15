У Сніжному в результаті вибуху бомби зруйновано 12 квартир у житловому будинку

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.Читайте такожВ РНБО вважають, що бомбардування Сніжного здійснив "невідомий літак"

«У Сніжному в результаті вибуху бомби зруйновано 12 квартир чотириповерхового житлового будинку, кількість постраждалих встановлюється», - зазначив він.

«З уцілілих квартир евакуювало 5 осіб», - додав Лисенко.Читайте такожРосійська авіація завдала удару по Сніжному в Донецькій області - Тимчук

Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-службу Донецької обласної держадміністрації, у місті Сніжне обвалився житловий будинок. «Сьогодні, о 6.35 до рятувальної служби регіону надійшла інформація про обвалення житлового будинку в місті Сніжне на вул. Леніна, 14. По прибуттю фахівців на місце події встановлено, що зруйновано 12 квартир», - сказано в повідомленні. При цьому відзначено, що «станом на 10.00 в результаті обвалення загинуло 4 людини, ще стільки ж дістали поранення різної тяжкості».