У Москві відкрився військкомат "ДНР": набирають терористів на Донбас
10:27, 16 липня 2014Політика
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Бойовики шукають добровольців з досвідом поводження з важким озброєнням.
REUTERS
У Москві відкрили військкомат терористичної організації "Донецька народна республіка".
Про це йдеться в офіційній заяві, опублікованій на сайті посольства США в Україні.
Наголошується, що російська влада дозволила бойовикам створити цей пункт прийому добровольців.
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"У Росії розгортаються зусилля з набору бойовиків в ряди сепаратистів, і сепаратисти шукають добровольців з досвідом поводження з важким озброєнням, таким, як танки і засоби ППО. Росія дозволила посадовим особам з «Донецької Народної Республіки» створити вербувальний пункт в Москві", - наголошується в повідомленні.
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