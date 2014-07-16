У Москві відкрився військкомат "ДНР": набирають терористів на Донбас

У Москві відкрили військкомат терористичної організації "Донецька народна республіка".

Про це йдеться в офіційній заяві, опублікованій на сайті посольства США в Україні.

Наголошується, що російська влада дозволила бойовикам створити цей пункт прийому добровольців.

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"У Росії розгортаються зусилля з набору бойовиків в ряди сепаратистів, і сепаратисти шукають добровольців з досвідом поводження з важким озброєнням, таким, як танки і засоби ППО. Росія дозволила посадовим особам з «Донецької Народної Республіки» створити вербувальний пункт в Москві", - наголошується в повідомленні.