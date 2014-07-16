У Донецьку помер четвертий співробітник ДАІ, поранений під час нападу на патруль

У лікарні помер співробітник Державтоінспекції, який отримав вогнепальне поранення голови під час нападу невідомих на наряд ДАІ в Донецьку 3 липня. Про це повідомило «ОстроВу» джерело в правоохоронних органах.

Правоохоронець, 1984 року народження, помер увечері 15 липня в ДОКТМО - Донецьке обласне клінічне територіальне медичне об'єднання, - розповів співрозмовник.

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Як повідомляв УНІАН, 3 липня у прес-службі Донецької міськради повідомили, що в районі транспортної розв'язки на перетині вулиці Артемівської та вулиці Гірської в Куйбишевському районі Донецька було скоєно збройний напад на патрульну машину ДАІ.

В результаті троє працівників ДАІ отримали смертельні кульові поранення. Один співробітник міліції у важкому стані був доставлений до лікувального закладу.