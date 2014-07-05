З'явилося відео кривавого розстрілу наряду ДАІ в Донецьку

Відео опублікував журналіст Костянтин Стогній, передає ТСН.

На кадрах, які зафільмував відеореєстратор, встановлений у патрульній машині, видно, як після від'їзду автобуса зі сторони лісосмуги до даішників несподівано підбігли двоє озброєних молодиків у масках і одразу ж відкрили по них вогонь.

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Нагадаємо, що 3 липня у Донецьку невідомі розстріляли наряд ДАІ, внаслідок чого троє правоохоронців загинули, один у важкому стані. Пізніше стало відомо, що поранених даішників злочинці добивали контрольними пострілами в голову.