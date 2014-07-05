З'явилося відео кривавого розстрілу наряду ДАІ в Донецьку
03:12, 05 липня 2014Політика
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У мережі з'явилося відео, зняте в момент нападу озброєних невідомих на працівників ДАІ в Донецьку.
До даішників несподівано підбігли двоє озброєних молодиків у масках і одразу почали стріляти / novosti.dn.ua
Відео опублікував журналіст Костянтин Стогній, передає ТСН.
На кадрах, які зафільмував відеореєстратор, встановлений у патрульній машині, видно, як після від'їзду автобуса зі сторони лісосмуги до даішників несподівано підбігли двоє озброєних молодиків у масках і одразу ж відкрили по них вогонь.
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Нагадаємо, що 3 липня у Донецьку невідомі розстріляли наряд ДАІ, внаслідок чого троє правоохоронців загинули, один у важкому стані. Пізніше стало відомо, що поранених даішників злочинці добивали контрольними пострілами в голову.
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