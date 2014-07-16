Яценюк прибув до Слов'янська з робочою поїздкою

Як передає кореспондент УНІАН, Яценюк прибув на вулицю Бульварну, 4, де під час бойових дій було пошкоджено під'їзд п’ятиповерхового житлового будинку.

Яценюка супроводжують віце-прем'єр-міністр Володимир Гройсман, міністр інфраструктури Максим Бурбак, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Читайте такожБільше 3 тисяч переселенців вже повернулися поїздами до звільненого Слов'янськаУ ці хвилини Яценюк інспектує хід відновлювальних робіт у будинку, які ведуть працівники ДСНС.

Як повідомляв УНІАН, українські силовики 5 липня звільнили Слов’янськ від терористів.