Яценюк прибув до Слов'янська з робочою поїздкою
12:43, 16 липня 2014Політика
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Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк прибув у Слов'янськ Донецької області з робочою поїздкою.
Прем’єр-міністр прибув на вулицю Бульварну, 4 / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, Яценюк прибув на вулицю Бульварну, 4, де під час бойових дій було пошкоджено під'їзд п’ятиповерхового житлового будинку.
Яценюка супроводжують віце-прем'єр-міністр Володимир Гройсман, міністр інфраструктури Максим Бурбак, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
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Як повідомляв УНІАН, українські силовики 5 липня звільнили Слов’янськ від терористів.
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