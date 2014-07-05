Слов'янськ звільнений від терористів: захоплені будівлі і блок-пости - порожні

Проросійські терористи пішли зі Слов'янська. Вони залишили захоплені будівлі та всі блок-пости у напрямку Краматорська.

Про це повідомляють очевидці, які перебували раніше в полоні у Слов'янському МУВС і самостійно звільнилися сьогодні на світанку.

За словами очевидців, вони виявили відсутність охорони вночі, але боялися виходити в темряві, чекаючи провокацій, передає "Острів".

Люди самостійно вийшли з Слов'янського МУВС, коли розвиднілось, близько 3.40. У кабінетах МУВС все кинуто: речі, зброя, навіть гроші, зазначають свідки.

Полонені не бачили в Слов'янську жодного терориста. Вони безперешкодно проїхали в Краматорськ. За їхніми словами, порожні всі блок-пости, які в напрямку Краматорська.

За словами іншого джерела, в Краматорську спостерігається активний рух по вул. Кіма, що веде в напрямку Артемівська. Видно сліди танків. Передбачається, що терористи прориваються в цьому напрямку.

Очевидці підкреслюють, що більшість сепаратистів одягнені в цивільне і пересуваються на цивільних машинах.

Як раніше повідомляв УНІАН, колона терористів зі Слов'янська, незважаючи на вогонь з боку українських військовослужбовців, прорвалася в Краматорськ.