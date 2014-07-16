Терорист Стрєлков вирішив ввести в Донецьку воєнний стан і комендантську годину - ЗМІ

Лідер бойовиків "ДНР" Ігор Стрєлков (Гіркін) запровадив воєнний стан і комендантську годину в Донецьку з 16 липня, - повідомляє "ОстроВ" з посиланням на прес-центр самопроголошеної республіки.

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"Враховуючи небезпеку, що нависла над містом Донецьком, та для виконання завдань з оборони м. Донецька, наказую: Ввести воєнний стан у деяких районах м. Донецька; межі районів, в яких буде введено воєнний стан, визначити в робочому порядку. Ввести в дію режим комендантської години. Визначити режим комендантської години з 23.00. до 06.00 ранку", - йдеться в наказі "Стрілка".

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Раніше комендантську годину в місті вводив "уряд "ДНР" на чолі з Денисом Пушиліним.