Стрєлков і Бородай 15 років тому разом хвалили застосування артилерії й авіації по населених пунктах

Стаття була опублікована в газеті "Завтра" 27 вересня 1999 року (найранніша кешована копія в сервісі Веб-архів - за 31 жовтня 2012 року).

Витриманий в дусі російського патріотизму текст, присвячений російській спецоперації в Дагестані в 1999 році, прикрашений пасажами на кшталт "Командири ваххабітів не думали, що російські генерали, знехтувавши "міркуваннями гуманності", стануть спокійно і відкрито застосовувати по населених пунктах авіацію і артилерію. Застосовувати стільки, скільки треба, щоб якнайбільше зберегти життя російських солдатів. Вони грубо прорахувалися".

Читайте такожЗМІ: Бородай розповів, що бореться з "українськими сепаратистами"Так, дуже життєрадісно автори описують зачистку невеликого гірського поселення.

"Зачистка закінчилася цілком благополучно. Всі сім будинків з прилеглими господарськими будівлями закидали гранатами і, обшукавши, спалили. В стовпах полум'я і клуби диму піднімалося до неба матеріальне благополуччя "істинних послідовників Пророка". В одному вогні горіли папахи гірських старійшин і японські пральні машини, дорогі килими, кришталеві люстри і гори ісламської літератури, напіврозібрані крадені Камази і багаторічні запаси вівса, картоплі, комбікорму Трупів у будівлях спецназівці не виявили, хоча важким їх запахом несло від земляних насипів майже у кожному дворі", - писали Стрєлков і Бородай.

Сьогодні, коли обидва автори самі опинилися в ролі "ваххабітів", їхні заяви далеко не настільки кровожерливі. Стрєлков і особливо Бородай постійно переживають про літаючих над Донбасом українські літаки, що літають над Донбасом і звинувачують сили АТО в застосуванні артилерії в населених пунктах.

Дана стаття - не єдиний плід спільної праці лідерів донбаських терористів, опублікований на ресурсі "Завтра".