Україна не буде розривати дипломатичні відносини з Росією

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

На думку Чалого, розрив дипломатичних відносин негативно вплине на переговорний процес, у тому числі щодо звільнення заручників.

Чалий наголосив, що розрив дипломатичних відносин – це лише один варіант розвитку подій, але є багато інших варіантів.

«Єдине, коли ми аналізуємо їх, завжди треба розуміти, яку додану вартість ми для себе будемо мати: чи символічний жест, чи ми будемо мати якийсь результат», - сказав він.

За словами Чалого, зараз аналізуються різні варіанти.

«Тут є не лише цей варіант, але все має бути вчасно, все має бути ефективно і результативно», - зауважив він.

«Я особисто як дипломат буду намагатися радити президенту уникати повномасштабного військового конфлікту. Є різні варіанти реагування, наприклад, в умовах, коли б були розірвані дипломатичні відносини, нам би було набагато складніше працювати по визволенню наших громадян, і, врешті решт, ми не відмовляємось від формату Нормандії (формат переговорів президентів України, Франції, Росії та канцлера ФРН – УНІАН), куди входить президент Росії», - сказав Чалий.

Читайте такожУ Раді федерації Росії вже говорять про точкові удари по Україні За його словами, сьогодні є два шляхи розвитку ситуації: або ескалація (конфлікту) з виходом за межи Донецької та Луганської областей, або його зупинення і пошук рішення.

«Цей пошук рішення може відбуватись у різних форматах. Останнім часом це був і формат Нормандії, і Женевський формат (Україна, Росія, ЄС, США - УНІАН). Є різні формати, до яких і президент України, і Україна відкриті», - наголосив Чалий.

Читайте такожРосія продовжує стягувати війська до державного кордону України - прикордонникиВін зауважив, що стіл переговорів набагато кращий, ніж застосування зброї, але Україна готова сісти за стіл переговорів лише з тими, хто має відповідальну позицію та впливає на ситуацію. «Це не виключає роботу контактної групи, яку поки що не українська сторона гальмує. Це не виключає будь-яких консультацій, але рішення буде прийматися з тими, з ким, ми розуміємо, що вони реально контролюють ситуацію», - сказав Чалий, подякувавши принагідно міжнародній спільноті за підтримку.

Читайте такожРосія займається тероризмом, а не бореться з ним - представник України в ООНЗа словами Чалого, контактна група (з українського боку та ОБСЄ) готова зустрічатись у будь-якому місці, але зволікають «так звані представники народних республік».

«Ті, хто називав себе стороною, так вони не можуть зібратись, бо, виявляється, немає команди, вони вже це відкрито визнали. Тому саме вони зривають консультації», - сказав Чалий. Тому, за його словами, Україна намагається перевести переговори на рівень тих, хто реально контролює ситуацію, «і ці люди не знаходяться в Донецьку».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Брюсселі відбудеться позачерговий саміт ЄС, учасники якого розглянуть ситуацію в Україні та, за даними джерела, обсудять питання введення проти Росії нових санкцій.