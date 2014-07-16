Саміт ЄС ухвалить нові санкції проти Росії - джерело

Про це власного кореспондента УНІАН у Брюсселі напередодні саміту, який розпочнеться ввечері, повідомило поінформоване джерело.

„Це буде як „друга стадія-плюс”. Посли країн-членів ЄС напередодні підготували відповідні пропозиції, але все будуть вирішувати на саміті”, - сказав співрозмовник агентства.

Він уточнив, що запропоновано розширити санкції проти російських компаній, але яких саме ще не відомо.

Читайте такожСША і ЄС обговорюють введення подальших санкцій проти РосіїКрім того, джерело стверджує, що будуть заморожені двосторонні проекти ЄС та Росії, а також буде введено ембарго на товари військового призначення, „яке, по суті, вже діє”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Брюсселі відбудеться позачерговий саміт ЄС, учасники якого, серед іншого, розглянуть ситуацію в Україні.