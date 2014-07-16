Україна згорнула діяльність у Раді керівників прикордонних відомств СНД
Україна припинила діяльність у Раді керівників прикордонних відомств СНД і відмовилася від головування в цьому році та проведення форуму Чорноморської морської берегової охорони.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор міжнародного правового департаменту адміністрації Державної прикордонної служби Олександр Мельников.
Читайте такожЄвропа переконує Росію, що асоціація з Україною не заважає угодам в рамках СНД
"Ми зупинили нашу діяльність в так званій Раді керівників прикордонних відомств країн СНД. Про це інформовані і Рада безпеки, і Міністерство закордонних справ. І ми знайшли тут абсолютне розуміння і абсолютну підтримку", - заявив він.
За словами Олександра Мельникова, "на жаль, складною є ситуація щодо співпраці в Чорноморському регіоні, враховуючи ситуацію з тимчасовою окупацією Криму, і ми відмовилися від головування в цьому році та прийнятті форуму Чорноморської морської берегової охорони".