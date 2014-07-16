Україна згорнула діяльність у Раді керівників прикордонних відомств СНД

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор міжнародного правового департаменту адміністрації Державної прикордонної служби Олександр Мельников.

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"Ми зупинили нашу діяльність в так званій Раді керівників прикордонних відомств країн СНД. Про це інформовані і Рада безпеки, і Міністерство закордонних справ. І ми знайшли тут абсолютне розуміння і абсолютну підтримку", - заявив він.

За словами Олександра Мельникова, "на жаль, складною є ситуація щодо співпраці в Чорноморському регіоні, враховуючи ситуацію з тимчасовою окупацією Криму, і ми відмовилися від головування в цьому році та прийнятті форуму Чорноморської морської берегової охорони".